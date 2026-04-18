Offenbar passieren inzwischen einige Handelsschiffe die Straße von Hormus. (IMAGO / ZUMA Press Wire / Modis Team / Nasa Gsfc)

Gestern Abend stoppte eine Gruppe von rund 20 Frachtern und Tankern aus ungeklärten Gründen die Durchfahrt. Dagegen passierte ein in Dubai gestrandetes

Kreuzfahrtschiff die Meerenge in Richtung Indischer Ozean. Inzwischen verließ auch ein Konvoi von Tankern den Golf, um die Straße von Hormus zu durchfahren, wie aus Schiffsverfolgungsdaten hervorgeht.

Der Iran drohte wieder mit der Schließung des Seewegs. Grund dafür ist die Ankündigung von US-Präsident Trump, die US-Blockade iranischer Häfen aufrechtzuerhalten. Diese bleibe bis zum Abschluss einer Vereinbarung mit dem Iran bestehen, erklärte Trump. Über das Wochenende werde verhandelt. Er erwarte einen guten Verlauf.

Pakistan setzte seine Vermittlungsbemühungen in dem Konflikt zwischen den USA und dem Iran fort. Armeechef Munir beendete einen mehrtägigen Besuch in der iranischen Hauptstadt Teheran. Regierungschef Sharif führte Gespräche in Saudi-Arabien, Katar und der Türkei. Einzelheiten wurden nicht mitgeteilt.

Diese Nachricht wurde am 18.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.