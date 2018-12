Ist das eine Klage, die in regelmäßigen Abständen wiederholt wird oder hat sich das gesellschaftliche Klima tatsächlich verschärft? Immerhin finden zwei Drittel der Deutschen, dass ihre Nachbarschaft gut zusammenhält. Aber wie sieht es am Arbeitsplatz und in der Schule aus? Werden hier zunehmend die Ellbogen ausgefahren, bleiben Rücksicht und Gemeinsinn auf der Strecke? Was sind mögliche Ursachen für dieses Verhalten?

Viele Engagierte müssen zum Teil mit Anfeindungen leben

Immer noch engagieren sich viele Menschen freiwillig, sei es in der Kinder-und Jugendarbeit oder in der Unterstützung von Flüchtlingen. Sie sind vorsichtiger geworden, agieren oft mehr im Hintergrund und müssen zum Teil mit Anfeindungen leben. Welche Folgen hat das und wie lässt sich mehr Solidarität leben?

Gesprächsgäste:

Prof. Armin Nassehi , Institut für Soziologie an der Universität München

, Institut für Soziologie an der Universität München Nina Apin , Redakteurin bei der "taz" und Autorin von "Das Ende der Ego-Gesellschaft"

, Redakteurin bei der "taz" und Autorin von "Das Ende der Ego-Gesellschaft" Diana Henniges , Gründerin der Berliner Flüchtlingsinitiative "Moabit hilft"

, Gründerin der Berliner Flüchtlingsinitiative "Moabit hilft" Guido Küssner, Fachbereichsleiter Offener Ganztag im Rapunzel Kinderhaus Köln

Darüber diskutieren wir mit ExpertInnen und auch Ihre Meinung ist gefragt. Rufen Sie uns an unter 00800 44 64 44 64 oder schreiben Sie eine mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de