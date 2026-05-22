Netzausbau

Eine Windkraftanlage auf einem Feld (Symbolbild) (picture alliance / blickwinkel / Norbert Neetz)

Die Länder befürchten, dass das geplante Netzpaket den Ausbau der erneuerbaren Energien ausbremsen könnte, wie Niedersachsens Energieminister Meyer von den Grünen nach einer Konferenz auf Norderney mitteilte. Er sagte, man habe einstimmig festgehalten, dass dieser Vorschlag nicht zielführend sei. Der Grünen-Politiker betonte, es bestehe parteiübergreifend ein großer Konsens. Bundeswirtschaftsministerin Reiche, CDU, hatte ihre Teilnahme an dem mehrtägigen Treffen auf Norderney krankheitsbedingt abgesagt. Sie ließ sich von einem digital zugeschalteten Staatssekretär vertreten. Sachsen-Anhalts Energieminister Willingmann, SPD, sagte, es sei nicht klug, wenn der Bund an diesen Konferenzen nicht durchgängig prominent teilnehme.

Reiche hatte ihre Pläne zuletzt gegen Kritik verteidigt. Klimaschutz ohne Bezahlbarkeit und Versorgungssicherheit sei politisch und wirtschaftlich nicht tragfähig, erklärte die CDU-Politikerin.

Diese Nachricht wurde am 22.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.