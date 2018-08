Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) ist derzeit in Deutschland unterwegs, um sich mit verärgerten Bürgern über den Netzausbau auszutauschen. Habeck begrüßte die Initiative. Man müsse den Bürgern die Notwendigkeit der Netze gut erläutern. "Die Bürger erwarten zurecht, dass die Politiker kommen und ihre Entscheidungen erklären". Man habe sich in Deutschland für den Atomausstieg feiern lassen und dann Werbeagenturen beauftragt, den Ausstieg zu verkaufen. "Das ist politische Feigheit", sagte Habeck. Man müsse den Bürgern in die Augen schauen, damit sie sich fair behandelt fühlten. "Dann kann man aus Betroffenen auch Verbündete machen".

Man könne nicht schönreden, dass der Bau von Stromnetzen ein großer Eingriff in die Natur sei, so Habeck. Aber diese Leistung müsse man erbringen, wenn man ein hochenergetisches und hochindustrielles Land sein wolle.

Einen Stopp des Netzausbaus hält er nicht für nötig - sofern man eine Möglichkeit habe, überschüssigen Strom anders zu verwenden. Wenn der Strom nicht durch die Netze abtransportiert werden könne, brauche es Möglichkeiten, ihn in Batteriesysteme zu leiten oder in Wärme umzuwandeln.