An den Ergebnissen der Europawahl von Mai zeige sich, dass sich die Meinung in Großbritannien zum Brexit geändert habe, sagte von Wiese im Dlf. Die Mehrheit der neu gewählten britischen Abgeordneten im Europaparlament sei pro-europäisch. Das zeige auch, dass die Mehrheit der britischen Wähler "ganz sicher keinen No-Deal-Brexit" wolle, so die Europaabgeordnete der Liberalen Partei.

Die EU habe klar gemacht, dass es keine neuen Verhandlungen zum Brexit-Vertrag gebe. Man könne nun darauf hoffen, dass Großbritannien um weitere Verlängerung der Frist am 31. Oktober 2019 bitte. Was Großbritannien jetzt brauche, sei daher eine Entscheidung im britischen Parlament: Die Optionen seien ein Misstrauensvotum und Neuwahlen oder ein neues Referendum.

Mit Boris Johnson werde es aber ganz sicher kein neues Referendum geben. Er sei skrupelos genug, Großbritannien in einen No-Deal-Brexits zu führen. Wenn Großbritannien ohne Deal mit der EU aussteige, müssten aber jahrelange Verhandlungen folgen, beispielsweise über neue Handelsabkommen. Das werde zu Chaos führen.

