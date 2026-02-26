Nach Untersuchung

Der Stiftungsrat des Weltwirtschaftsforums erklärte, die Untersuchung habe über das bereits Bekannte hinaus keine weiteren Bedenken ergeben. Brende hatte Anfang des Monats erklärt, er habe dreimal mit Epstein zu Abend gegessen und einige Male per Mail und Kurznachricht kommuniziert. Von Epsteins Vergangenheit und kriminellen Aktivitäten habe er nichts gewusst.
Epstein hatte über Jahre hinweg einen Ring zur sexuellen Ausbeutung Minderjähriger unterhalten und Kontakte zu zahlreichen prominenten Persönlichkeiten gepflegt. Er wurde 2019 tot in einer New Yorker Gefängniszelle aufgefunden. Die Behörden stuften seinen Tod als Suizid ein.
