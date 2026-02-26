Nach Untersuchung

Börge Brende, Präsident des Weltwirtschaftsforums (Archivbild) (picture alliance/Xinhua News Agency/Lian Yi)

Der Stiftungsrat des Weltwirtschaftsforums erklärte, die Untersuchung habe über das bereits Bekannte hinaus keine weiteren Bedenken ergeben. Brende hatte Anfang des Monats erklärt, er habe dreimal mit Epstein zu Abend gegessen und einige Male per Mail und Kurznachricht kommuniziert. Von Epsteins Vergangenheit und kriminellen Aktivitäten habe er nichts gewusst.

