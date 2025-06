Diyanet-Chef Ali Erbas und Präsident Erdogan (hier bei der Eröffnung einer Moschee) (imago stock&people, 85779128)

Konkret gibt das Gesetz Diyanet die Befugnis, alle Ausgaben zu prüfen sowie beschlagnahmen, einsammeln und vernichten zu lassen. Sollten sie online veröffentlicht worden sein, dürfen die entsprechenden Internetseiten gesperrt werden. Ähnliches gilt für nicht genehme Audio- und Filmaufnahmen. Besonders tückisch: Eine Klage gegen Verbote vor Gericht soll keine aufschiebende Wirkung haben. Nach Einschätzung unserer Korrespondentin Susanne Güsten kommt das Gesetz "unscheinbar daher, doch zielt darauf ab, Theologen und Akademiker einzuschüchtern, die unterschiedliche Interpretationen des Islams vertreten."

Protest dagegen kommt selbst aus dem islamisch-konservativen Lager, etwa von der Zukunftspartei des früheren Ministerpräsidenten Ahmet Davutoglu. Deren stellvertretender Fraktionsvorsitzende Selcuk Özdag sagte nach der Verabschiedung: "Diese Regierung hat sich tatsächlich entschlossen, mit der Verbrennung von Koran-Ausgaben in die Geschichte einzugehen. Sie wollen Werke vernichten, die angeblich nicht den Grundprinzipien des Islams entsprechen. Und was sie unter den Grundprinzipien des Islam verstehen, bestimmen sie selbst. Sie legen mit diesem Gesetz den Grundstein für eine neue Staatsreligion."

Früheres Urteil ausgehebelt

Mit dem Gesetz nimmt die Regierung bereits den zweiten Anlauf, um kritische Theologen in der Türkei zu zensieren. In einem ersten Schritt hatte die Religionsbehörde vor zwei Jahren versucht, eine kommentierte Koran-Übersetzung des bekannten Theologen Ihsan Eliacik zu verbieten. Dagegen hatte sich Eliacik erfolgreich vor Gericht gewehrt. In der Urteilsbegründung hieß es damals, für eine solche Zensur gebe es keine gesetzliche Grundlage. Doch genau eine solche hat Erdogans Regierung nun geschaffen und damit das Urteil de facto ausgehebelt. Entsprechend empört reagierte Eliacik, der für eine zeitgenössische Auslegung des Korans eintritt: "Wie kann die Religionsbehörde behaupten, dass meine Schriften gegen die Grundprinzipien des Islams verstoßen? Wer gibt ihnen dieses Recht?" Diyanet wolle sich sich "als Priesterklasse, als Kirchenhierarchie etablieren", was im Islam aber gar nicht gehe. Vielmehr dürfe "nichts und niemand im Islam zwischen Gott und die Gläubigen" kommen. Mit entsprechend scharfer Wortwahl schloss Eliacik sein Statement: "Diyanet gehört abgeschafft!"

"Islamischer Vatikan"

Diyanet - ursprünglich 1924 auf Initiative von Republik-Gründer Mustafa Kemal Atatürk eingerichtet - steht seit Jahrzehnten in der Kritik. Damals noch dem Regierungschef angegliedert ist sie heute dem Präsidenten direkt unterstellt. Der Vorwurf: Die Behörde verstehe sich als Sachwalterin der sunnitischen Mehrheit im Land, grenze islamische Minderheiten aus und versuche sie zu assimilieren. Der Journalist Rusen Cakir, der seit 30 Jahren über die Religionsbehörde berichtet, moniert, seit Erdogan vor acht Jahren den derzeitigen Vorsitzenden Ali Erbas an die Spitze berief, mache das Amt sich immer breiter in der Gesellschaft. In seinem Portal Medyascope heißt es: "Diyanet soll eigentlich nur Dienstleister sein, um Gottesdienste und Pilgerfahrten zu organisieren." Aber heute geriere sie sich zunehmend als "islamischer Vatikan". Weiter heißt es: "Wir sollten uns nicht wundern, wenn das Amt bald auch Menschen aus dem Islam exkommunizieren will."

Bücherverbrennung als Protest

Ähnlich scharf äußerte sich ein prominenter Gelehrter. Der Theologe Mustafa Öztürk sprach in einem Video für seinen Youtube-Kanal von einer absurden Anmaßung der Behörde, die Grundprinzipien des Islams bestimmen zu wollen. "Über die Grundprinzipien des Islams könnte ich bis zum Morgengrauen dozieren, aber das Religionsamt will sie nun nach seinem Verständnis bestimmen. Welche Auslegung das sein wird, wissen wir: engstirnig, dogmatisch, ausgrenzend."

Weil Öztürk für eine historisch-kritische Auslegung des Korans plädierte, verlor er vor vier Jahren seine Professur an einer staatlichen Universität in der Türkei und lebt seither im Ausland. Er vermutet, dass seine Werke bei den Zensoren bereits auf der Liste stehen dürften. Seinen Protest will er mit einer aufsehenerregenden Aktion untermauern. "Ich werde ihnen die Mühe ersparen, meine Ausgaben zu verbrennen. Ich werde sie selbst verbrennen. Ich habe mir vom Verlag zwei Exemplare bestellt, sie sind schon in der Post. Sobald die Bücher hier ankommen, werde ich sie selbst anzünden und verbrennen."

Die erweiterten gesetzlichen Befugnisse der Diyanet dürften auch Auswirkungen auf die in Deutschland ansässige "Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion" - abgekürzt DITIB - haben. Der Verein mit Sitz in Köln gilt als von der türkischen Religionsbehörde gesteuert.

(Quelle: Türkei-Korrespondentin Susanne Güsten)

Mehr zum Thema:

Diese Nachricht wurde am 04.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.