Parlamentswahl in Ungarn

Allerdings werde er es innenpolitisch nicht leicht haben, meinte Barley. Dem abgewählten Regierungschef Orbán sei zuzutrauen, dass er auch aus der Opposition heraus Magyars Arbeit sabotieren werde. Die Linken-Politikerin Bünger, die die Wahl als OSZE-Beobachterin begleitet hat, sagte ebenfalls im Deutschlandfunk, die Menschen in Ungarn hätten das autoritäre Modell Orbáns abgewählt.
EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen erklärte zum Sieg Magyars , damit sei Ungarn auf seinen europäischen Weg zurückgekehrt. Bundeskanzler Merz meinte, er freue sich auf die Zusammenarbeit mit Magyar für ein starkes, sicheres und vereintes Europa. Ähnlich äußerten sich unter anderem Frankreichs Präsident Macron, der britische Premierminister Starmer und der ukrainische Präsident Selenskyj.
Diese Nachricht wurde am 13.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.