Parlamentswahl in Ungarn

Erleichterung in der EU über Wahlsieg Magyars

Die SPD-Europaabgeordnete Barley hat den Ausgang der Parlamentswahl in Ungarn begrüßt. Sie hoffe, dass die Zusammenarbeit innerhalb der EU nun sehr viel einfacher werde, sagte Barley im Deutschlandfunk. Wahlsieger Magyar, der bisher selbst im Europaparlament ist, arbeite dort konstruktiv mit.