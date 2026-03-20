Schlag gegen Cyberkriminalität

Ermittler schalten zwei der weltgrößten IT-Schadprogramme ab

Ermittlern ist ein Schlag gegen zwei der weltweit größten kriminellen Cybernetzwerke gelungen. In einer international abgestimmten Aktion von Behörden aus Deutschland, Kanada und den USA wurde die technische Infrastruktur von zwei so genannten Bot-Netzen abgeschaltet. Das teilten das Bundeskriminalamt und die Generalstaatsanwaltschaft in Köln mit.