Erneuerbare Energien Ausbau der Windkraft stockt weiter massiv

Die Windkraft steckt in der Krise. Wie jüngste Zahlen zeigen, kommt der Ausbau der Anlagen weiterhin nur schleppend voran. Damit verbunden ist der Verlust von Arbeitsplätzen in Deutschland. Ein Ende dieses Abwärtstrends ist nicht in Sicht.

Von Silke Hahne

