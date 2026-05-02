Dies gab die Justizwebsite "Misan Online" bekannt. Einem der Männer wurde den Angaben zufolge vorgeworfen, militärische Standorte gefilmt und fotografiert zu haben. Die Aufnahmen soll er im Juni 2025 an einen Offizier des israelischen Geheimdienstes Mossad geschickt haben. Der andere Beschuldigte soll Informationen über religiöse Persönlichkeiten und "wichtige Zentren wie das Gebiet Natans" an den Mossad weitergeleitet haben. In Natans befindet sich eine iranische Atomanlage.
Diese Nachricht wurde am 02.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.