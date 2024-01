Auch am Sonntag soll es wieder viele Kundgebungen gegen Rechtsextremismus geben. (picture alliance / epd-bild / Stephan Wallocha)

In Köln ruft das Bündnis "Köln stellt sich quer", das aus mehr als 50 Parteien, Organisationen und Initiativen besteht, zu einer Kundgebung auf. In Berlin ist vor dem Bundestag ein Protest unter dem Motto "Demokratie verteidigen - zusammen gegen rechts" geplant. Angemeldet sind 1.000 Teilnehmer. Weitere Demonstrationen sollen unter anderem in Dresden, Chemnitz und Neubrandenburg stattfinden. In Cottbus nimmt auch Brandenburgs Ministerpräsident Woidke an einer Kundgebung teil.

Mehr als 300.000 Menschen auf den Straßen

Gestern waren bundesweit schätzungsweise 300.000 Menschen gegen Rechtsextremismus auf die Straße gegangen. Rund 35.000 versammelten sich nach Polizeiangaben in Frankfurt am Main ebenso wie in Hannover, in Braunschweig und Stuttgart waren es jeweils 20.000. Kundgebungen gab es auch in zahlreichen weiteren Städten, darunter Braunschweig, Hannover, Erfurt, Halle und Westerland.

Auslöser der Protestwelle war ein Treffen von Rechtsextremen mit Vertretern der AfD und des Vereins Werteunion sowie Unternehmern, bei dem über die massenhafte Ausweisung von Menschen mit Migrationsgeschichte gesprochen wurde.

