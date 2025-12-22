Erneut Angriffe auf Region Odessa (Archivbild) (IMAGO / Ukrinform / Nina Liashonok)

Nach Angaben der Behörden brach im Hafen Piwdennyi ein Feuer aus. Zudem wurde laut dem Energieversorger DTEK die Stromversorgung für mehr als 120.000 Menschen unterbrochen. Der ukrainische Vize-Regierungschef Kuleba schrieb im Onlinedienst Telegram, Russland versuche, mit systematischen Angriffen die maritime Logistik der Ukraine zu zerstören. Die Region Odessa sei in den vergangenen Wochen mit mehr als 500 russischen Angriffen überzogen worden. Präsident Selenskyj warf Moskau vor, bewusst Chaos zu stiften, um während des Winters moralischen Druck auf die Bevölkerung auszuüben.

Die Verstärkung der russischen Angriffe in der Region erfolgte nach mehreren ukrainischen Drohnenattacken auf russische Tanker und Öl-Anlagen im Schwarzen Meer.

Diese Nachricht wurde am 22.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.