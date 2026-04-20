Zudem hatten die USA gestern erstmals gewaltsam ein Frachtschiff unter iranischer Flagge gestoppt und unter ihre Kontrolle gebracht. Dennoch befindet sich nach Angaben von Präsident Trump eine Delegation auf dem Weg nach Pakistan.
Waffenruhe endet am Mittwoch
Mitte der Woche endet die derzeit geltende zweiwöchige Feuerpause im Iran-Krieg. Der Iran wirft Washington ständige politische Kurswechsel und widersprüchliche Aussagen vor. Zudem wertet er die anhaltende Seeblockade in der Straße von Hormus als Bruch des Waffenstillstands.
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Diese Nachricht wurde am 20.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.