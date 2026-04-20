Wirtschaft

Erneute Spannungen im Iran-Konflikt verunsichern Märkte aufs Neue - Ölpreis schnellt hoch

Die neuen Spannungen zwischen den USA und dem Iran haben die Finanzmärkte nach der Beruhigung vergangene Woche erneut verunsichert. Im frühen asiatischen Handel stieg der Ölpreis wieder an und Aktienkurse gaben nach. Hintergrund sind Berichte über eine Absage des Irans an die für heute geplanten Friedensgespräche mit den USA im Vermittlerstaat Pakistan.