Parlamentswahl

Dies betrifft etwa die Provinzen Nova Scotia and New Brunswick. Wegen der Zeitverschiebung wird aber in anderen Teilen Kanadas weiter gewählt. Die Wahlergebnisse sollen nach und nach bekanntgegeben werden. Mit den ersten wird noch in der Nacht gerechnet.

Zur Abstimmung über ein neues Unterhaus sind 29 Millionen Menschen aufgerufen. In Umfragen lagen die Liberale Partei von Premierminister Carney und die Konservativen von Herausforderer Poilievre nahezu gleichauf. Die Konservativen hatten lange Zeit deutlich geführt. Im Zuge des Zollkonflikts mit den USA und der von US-Präsident Trump angedrohten Annexion stiegen die Zustimmungswerte der Liberalen.

