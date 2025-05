ARD-Bericht

Saskia Esken tritt nicht erneut als Parteivorsitzende an. (Annette Riedl / dpa / Annette Riedl)

Die Sozialdemokraten halten Ende Juni in Berlin einen Bundesparteitag ab, auf dem die Parteiführung gewählt werden soll. Esken hatte in der neuen schwarz-roten Regierung unter Bundeskanzler Merz keinen Kabinettsposten erhalten. Sie stand bei Teilen der SPD vor allem seit den Stimmenverlusten bei der Bundestagswahl in der Kritik.

Andere bemängelten hingegen, dass Esken leer ausgegangen sei, während Co-Parteichef Klingbeil mit dem Finanzministerium und dem Posten als Vizekanzler belohnt worden sei, obwohl beide gleichermaßen für das Wahlergebnis verantwortlich seien.

