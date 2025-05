ARD-Bericht

Saskia Esken tritt nicht erneut als Parteivorsitzende an. (Annette Riedl / dpa / Annette Riedl)

Die Sozialdemokraten halten Ende Juni in Berlin einen Bundesparteitag ab, auf dem die Parteiführung gewählt werden soll. Esken hatte in der neuen schwarz-roten Regierung unter Bundeskanzler Merz keinen Kabinettsposten erhalten. Sie stand bei Teilen der SPD vor allem seit den Stimmenverlusten bei der Bundestagswahl in der Kritik.

Andere bemängelten hingegen, dass Esken leer ausgegangen sei, während Co-Parteichef Klingbeil mit dem Finanzministerium und dem Posten als Vizekanzler belohnt worden sei, obwohl beide gleichermaßen für das Wahlergebnis verantwortlich seien.

Klingbeil dankt Esken, Linken-Chefin Schwerdtner: Umgang mit Esken "unter aller Würde"

Klingbeil dankte Esken für die Zusammenarbeit. Es seien sechs sehr intensive Jahre mit ihr gewesen. Esken und er hätten die SPD zusammen durch Höhen und Tiefen geführt. Das habe sie gegen viele Widerstände zusammengeschweißt, sagte Klingbeil auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.

Der frühere Gesundheitsminister Lauterbach schrieb auf X, Esken habe als Parteivorsitzende wesentlichen Anteil daran, dass die SPD die Bundestagswahl 2021 habe gewinnen können. Auch den neuen Koalitionsvertrag habe sie wesentlich mitverhandelt. Sie verdiene Respekt und Dank für die große Leistung.

Die Linken-Vorsitzende Schwerdtner schrieb auf X, sie habe Esken im ARD-Studio getroffen und ihr aufrichtig gedankt. "Der Umgang mit ihr - in Medien und in Teilen der eigenen Partei - ist unter aller Würde und wird ihr nicht gerecht."

Diese Nachricht wurde am 11.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.