Russischer Angriffskrieg gegen Ukraine

Himars-Raketenartillerie: Estland bestellt weitere Systeme (Imago| Riley Anfinson)

Wie das Verteidigungsministerium in der Hauptstadt Tallinn mitteilte, wird das baltische EU- und NATO-Land aus den USA drei zusätzliche Mehrfachraketenwerfer vom Typ Himars mit Munition und Ausrüstung erwerben. Mit dem Hersteller Lockheed Martin sei ein entsprechender Kaufvertrag unterzeichnet worden. Weiter hieß es, die Vereinbarung umfasse auch Investitionen des amerikanischen Unternehmens in Höhe von rund 11 Millionen Dollar in die Verteidigungsindustrie Estlands.

Diese Nachricht wurde am 11.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.