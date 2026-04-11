Russischer Angriffskrieg gegen Ukraine
Estland: Bestellung von weiteren US-Mehrfachraketenwerfer

Estland rüstet vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine weiter auf.

    Himars-Raketenartillerie: Diese US-Systeme sind auch in die Ukraine geliefert worden. Hier bei einer Übung in Fort Ripley, Minnesota.
    Himars-Raketenartillerie: Estland bestellt weitere Systeme (Imago| Riley Anfinson)
    Wie das Verteidigungsministerium in der Hauptstadt Tallinn mitteilte, wird das baltische EU- und NATO-Land aus den USA drei zusätzliche Mehrfachraketenwerfer vom Typ Himars mit Munition und Ausrüstung erwerben. Mit dem Hersteller Lockheed Martin sei ein entsprechender Kaufvertrag unterzeichnet worden. Weiter hieß es, die Vereinbarung umfasse auch Investitionen des amerikanischen Unternehmens in Höhe von rund 11 Millionen Dollar in die Verteidigungsindustrie Estlands.
    Diese Nachricht wurde am 11.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.