"Ihr könntet‘s ein bisschen weniger g’schissn sein", findet Autor Markus Lust mit Blick auf seine grantelnden österreichischen Landsleute. Und Roman Svabek, Zeremonienmeister des Wiener Opernballs, fürchtet gar: "Wir haben die Etikette verloren".

Klar, auch heute nimmt der Kellner die Bestellung in der dritten Person entgegen, ein "Küss die Hand, gnäd’ge Frau" gehört in Wien zum guten Ton. Aber unter dem strengen Regel-Korsett brodelt es: Rechtsradikale in Nadelstreifen, Feministinnen im Vollwichs, Punkrocker in Buntfaltenhose. Die "Gesichter Europas" machen sich auf die Suche nach der österreichischen Etikette.

Die fünf Reportagen aus der Sendung Europa Heute als Audio zum Nachhören:

Im Walzertakt Manieren lernen

Wenn Apotheker, Juristen und Psychologen Walzer tanzen, ist Ballsaison in Wien. Höhepunkt: der Wiener Opernball. An der Zahl der Festlichkeiten kann es also nicht liegen, dass Tanzlehrer Roman E. Svabek den Verlust der Etikette befürchtet.

"Küss die Hand" meint "Du kannst mich mal"

Das elitäre Gehabe, die Kleiderordnung, die verklausulierte Sprache in Österreich: Buchautor Markus Lust kann damit wenig anfangen. Dieses Theatralische sei typisch für sein Land, glaubt er. Seit dem Ende der Monarchie habe Österreich einen Minderwertigkeitskomplex.

Das Geschäft mit dem Glanz alter Zeiten

Schloss Schönbrunn und die Hofburg gehören zu den meistbesuchten Sehenswürdigkeiten in Wien. Dafür gibt es drei Gründe, glaubt Karl Hohenlohe: Sissi I, II und III. Auch wenn die Monarchie überholt sei, ist dem langjährigen Kommentator des Opernballs die Etikette wichtig.

Wer dazu gehört - und wer nicht

Wer sich in Wien als Politiker zu einem informellen Plausch treffen will, geht ins Café Landtmann. Für die Journalistin Corinna Milborn liegt das Kaffeehaus nicht nur geographisch in der Nähe der Hofburg. Der Kaiserhof sei noch immer so präsent, dass es sich auf die politischen Beziehungen auswirke.

Nicht immer so lange analysieren, bis man deppert wird"

Lotte Tobisch gilt als Inbegriff der "Wiener Salondame". 15 Jahre hat die Schauspielerin den Wiener Opernball organisiert. Heute sagt die über 90-Jährige : Haben Sie mich gern mit Ihrer Etikette.