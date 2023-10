Europarlament

In einer mit großer Mehrheit angenommenen Entschließung bekundeten die Abgeordneten ihre Unterstützung für Israel und seine Bevölkerung und betonten die Notwendigkeit, - Zitat - die Terrororganisation Hamas zu eliminieren. Das EU-Parlament in Straßburg forderte außerdem die sofortige Freilassung aller von der Hamas entführten Geiseln. Die Parlamentarier appellierten an die Konfliktparteien, die Kämpfe vorübergehend einzustellen. Die Rede ist von einer humanitären Pause. Angriffe auf Zivilisten stellten eine schwere Verletzung des Völkerrechts dar, hieß es. Nach der Explosion auf dem Gelände eines Krankenhauses im Gazastreifen müsse es eine unabhängige Untersuchung nach internationalem Recht geben.