Vor EU-Gipfel

EU-Außenbeauftragte Kallas rechnet mit Kompromiss zu russischen Vermögen für Ukrainehilfen

Die EU-Außenbeauftragte Kallas hat sich zuversichtlich geäußert, dass sich die europäischen Staats- und Regierungschefs beim morgigen EU-Gipfel auf die Verwendung russischen Vermögens für neue Ukrainehilfen einigen. Kallas sagte dem Deutschlandfunk, man habe schon in vielen sehr schwierigen Situationen einen Ausweg gefunden.