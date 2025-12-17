Vor EU-Gipfel
EU-Außenbeauftragte Kallas rechnet mit Kompromiss zu russischen Vermögen für Ukrainehilfen

Die EU-Außenbeauftragte Kallas hat sich zuversichtlich geäußert, dass sich die europäischen Staats- und Regierungschefs beim morgigen EU-Gipfel auf die Verwendung russischen Vermögens für neue Ukrainehilfen einigen. Kallas sagte dem Deutschlandfunk, man habe schon in vielen sehr schwierigen Situationen einen Ausweg gefunden.

    Die Chefin der Außenpolitik der Europäischen Union, Kaja Kallas, spricht zu Medienvertretern vor einem Treffen der EU-Verteidigungsminister im Gebäude des Europäischen Rates in Brüssel.
    Es gebe 27 Demokratien mit verschiedenen nationalen politischen Ausgangslagen, das werde nicht leicht, räumte die estnische Politikerin ein. Sie rief die EU dazu auf, mögliche Risiken gemeinsam zu tragen. Belgien, wo russische Zentralbankgelder in dreistelliger Milliardenhöhe eingefroren sind, befürchtet rechtliche Konsequenzen und russische Vergeltungsmaßnahmen.

    Merz: "Geht um klares Signal an Russland"

    Bundeskanzler Merz hatte heute in einer Regierungserklärung noch einmal eindringlich für die Nutzung des eingefrorenen russischen Staatsvermögens geworben. Es gehe um ein klares Signal an Russland, dass die Fortsetzung des Angriffskriegs sinnlos sei, sagte Merz im Bundestag. Das Vermögen könne die militärische Unterstützung der Ukraine für weitere zwei Jahre gewährleisten.
    Auch EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen pocht darauf, dass der Gipfel eine Entscheidung über die Finanzierung der Ukraine trifft. Sie sagte vor dem Europaparlament in Straßburg, Europa müsse sich selbst verteidigen und für seine eigene Sicherheit verantwortlich sein. Nichts sei wichtiger dafür, als die Verteidigung der Ukraine gegen Russland zu unterstützen.
