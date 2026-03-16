Die Spritpreise sind nach Beginn des Iran-Krieges deutlich gestiegen. (picture alliance / SULUPRESS.DE / Torsten Sukrow / SULUPRESS.DE)

Das Treffen gilt der Vorbereitung des EU-Gipfels am Donnerstag, bei dem es unter anderem um eventuelle Entlastungen für Privathaushalte und Unternehmen gehen soll. Es gibt vielfach Kritik an den Ölkonzernen, denen Preistreiberei vorgeworfen wird. In Frankreich hat der Konzern Totalenergies auf Druck aus Paris bereits einen Preisdeckel für Kraftstoffe angekündigt.

Die deutsche Bundesregierung hat als Reaktion auf Preisanhebungen Gesetzesänderungen eingeleitet. Nach Angaben aus Berlin soll unter anderem das Kartellrecht verschärft werden. Demnach müssen die Mineralölkonzerne künftig vorab begründen, warum sie ihre Preise an den Tankstellen erhöhen wollen. Zudem sollen die Preise nur noch einmal am Tag, um 12 Uhr, steigen dürfen.

Heute tagt außerdem eine von den Koalitionsfraktionen eingesetzte Arbeitsgruppe, zu der auch Vertreter der Mineralölkonzerne erwartet werden.

Diese Nachricht wurde am 16.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.