Präsidentin von der Leyen erklärte, Ungarn sei auf seinen europäischen Weg zurückgekehrt. Die Union werde damit stärker. Bundeskanzler Merz gratuliert Tisza-Parteichef Magyar zum Wahlsieg. Er freue sich auf die Zusammenarbeit mit ihm für ein starkes, sicheres und vereintes Europa, sagte der CDU-Vorsitzende. Auch Außenminister Wadephul begrüßte den Sieg der Opposition und die Niederlage des bisherigen Ministerpräsidenten Orbán. "Die Menschen in Ungarn haben gewählt. Sie haben sich für den politischen Wandel entschieden", schrieb Wadephul auf X.
Frankreichs Präsident Macron teilte mit, Frankreich begrüße diesen Wahlsieg, der die Verbundenheit des ungarischen Volkes mit den Werten der Europäischen Union unterstreiche.
Diese Nachricht wurde am 12.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.