US-Präsident Donald Trump im Oval Office des Weißen Hauses in Washington (Getty Images via AFP / ANNA MONEYMAKER)

Zuvor wollen die Europäer in einer Schalte zusammen mit EU und NATO sowie Selenskyj unter sich beraten. Neben Merz sind hier die Staats- und Regierungschefs aus Frankreich, Großbritannien, Italien, Polen und Finnland sowie EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen, EU-Ratspräsident Costa und NATO-Generalsekretär Rutte beteiligt.

Im Anschluss an die Beratungen mit dem US-Präsidenten gibt es dann eine weitere Runde der europäischen Regierungschefs, um sich über die Ergebnisse auszutauschen. Danach will Merz die Presse informieren.

Europäer fürchten um ihren Einfluss

Die Europäer befürchten, dass Trump und Putin am Freitag im US-Bundesstaat Alaska Gebietsabtretungen der Ukraine an Russland festzurren könnten. Trump stellt das geplante Treffen als Versuch dar, einem Ende der seit rund dreieinhalb Jahre andauernden Kämpfe näherzukommen. Er sprach in diesem Kontext von einem möglichen Gebietstausch zwischen der Ukraine und Russland. Die Ukraine lehnt Gebietsabtretungen strikt ab.

Die Bundesregierung hatte erklärt, bei den Gesprächen solle es um weitere Handlungsoptionen gehen, um Druck auf Moskau zu erzeugen. Darüber hinaus solle über die Vorbereitung möglicher Friedensverhandlungen und damit verbundene Fragen zu Territorialansprüchen und Sicherheiten gesprochen werden.

EU-Staaten verlangen Einbindung der Ukraine

Zuletzt hatten alle EU-Staaten mit Ausnahme von Ungarn gefordert, die Ukraine an Festlegungen für einen Frieden zu beteiligen. Das Land müsse frei über seine Zukunft entscheiden können, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung. Sinnvolle Verhandlungen könnten nur im Zusammenhang mit einer Waffenruhe oder einer Reduzierung der Kampfhandlungen stattfinden.

Diese Nachricht wurde am 13.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.