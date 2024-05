Europa-Wahlkampf

Wie Parteien versuchen zu mobilisieren

Ein Plakat allein werde niemanden zur Wahl bringen, sagt Nicolas Schwendemann, der für die Grünen in Sachsen Wahlkampfberater ist. Was wirklich mobilisiere sei der direkte Kontakt, deswegen würden viele auf Wahlkampf an der Haustür setzen.