Beitrittsprozess

Balkangipfel (AFP / LUDOVIC MARIN)

In dem Papier sprechen sie sich für Integrationsschritte bereits vor einer Vollmitgliedschaft aus, um Anreize für Reformen zu schaffen. Werden bestimmte Kriterien erfüllt, sollen ein privilegierter Zugang zum Binnenmarkt und die Entsendung von Beobachtern in EU-Institutionen möglich sein.

"Große Erwartungen" in Montenegro

Der Leiter der Auslandsbüros der Konrad-Adenauer-Stiftung in Serbien und Montenegro, Devcic, sprach - ebenfalls im Deutschlandfunk - von großen Erwartungen an das Treffen. Es sei das erste Mal seit der Unabhängigkeit vor 20 Jahren, dass ein Gipfel dieser Größenordnung in Montenegro stattfinde. Das Land habe den ambitionierten Plan, 2028 der Europäischen Union beizutreten. Dafür müssten in diesem Jahr noch mehrere Vorgaben erfüllt werden. Devcic führte aus, dass ein EU-Beitritt Montenegros auch positive Effekte auf andere Länder des Westbalkans haben könnte.

Aus dem Deutschlandfunk-Programm:

Diese Nachricht wurde am 05.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.