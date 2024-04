Nach Raketenbeschuss

Zudem sei geplant, auch die Lieferung von Drohnen und Raketen an Verbündete in der Region ins Visier zu nehmen. Auch die USA bereiten nach Angaben von Finanzministerin Yellen eine Ausweitung der Sanktionen gegen den Iran vor.

Israels Außenminister Katz hatte in einem Schreiben an 32 Staaten dazu aufgerufen, ihren Kurs gegenüber dem Iran zu verschärfen. Der Außenminister forderte insbesondere Sanktionen gegen das iranische Raketenprogramm sowie eine Einstufung der Revolutionsgarde als Terrororganisation. In den USA gilt eine solche Einstufung bereits, die EU hat Sanktionen gegen die Garde verhängt. Auch die deutsche Außenministerin Baerbock befürwortet eine Terrorlistung der Revolutionswächter.

Bundesaußenministerin Baerbock will morgen in Tel Aviv mit Ministerpräsident Netanjahu zusammentreffen. Sie ist bereits zum siebten Mal seit Beginn des Nahostkrieges im Oktober in Israel und will laut Auswärtigem Amt nach dem iranische Angriff darüber beraten, wie eine weitere Eskalation mit Zug um Zug mehr Gewalt verhindert werden könne.