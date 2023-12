EuGH-Urteil zur Super League

Dass die Champions League zu langweilig sei, weil man bei vielen Partien den Ausgang schon kenne, war ein Argument der Super-League-Initiatoren. (IMAGO / Ulrich Wagner / IMAGO / Ulrich Wagner)

2021 starteten zwölf europäische Klubs den Versuch, eine eigene Super League zu gründen – ein privatwirtschaftliches Fußball-Modell mit ausschließlich europäischen Topklubs, eigenen Investoren und vor allem am System der europäischen Fußballunion UEFA vorbei. Die Klubs scheiterten aber am Widerstand der Fans, an Politik und den Verbänden UEFA und FIFA.

Nach und nach zog ein Klub nach dem anderen seine Initiative zurück, geblieben sind nur Real Madrid, der FC Barcelona und Juventus Turin, der zuletzt im Sommer 2023 ankündigte, ebenfalls aussteigen zu wollen.

Geblieben ist ein Rechtsstreit um die Rechtmäßigkeit einer Super League. Darüber wird der Europäische Gerichtshof nach 17 Monaten Beratung jetzt ein Urteil fällen.

Aus Sicht der UEFA ist eine Gründung einer Super League nicht rechtens. Die UEFA genießt im europäischen Fußballsystem eine Monopolstellung, was die Ausrichtung von internationalen Spielen angeht. Heißt: Die UEFA ist Ausrichter der Spiele - wie beispielsweise der Champions-League-Spiele. In einer neu gegründeten Super League würden die Spiele aber in der Eigenregie der Super-League-Gründer ausgerichtet werden. Deshalb hat die UEFA die Gründung einer Super League verboten und auch Geld- bzw. Ausschlussstrafen von der Champions League in Aussicht gestellt, falls gegen das Verbot verstoßen wird.

Die beiden Klubs Real Madrid und Barcelona klagen, dass diese Monopolstellung und das daraus resultierende Verbot, eine eigene Liga zu gründen, laut EU-Recht nicht rechtens sei. Laut den Artikeln 101 und 102 der europäischen Verträge darf es in der EU keine Kartelle geben und Unternehmen dürften kein Monopol ausnutzen.

Die beiden verbliebenen Super-League-Initiatoren haben deshalb erst vor einem spanischen Gericht durch ihre Sportmarketingagentur A22, dem Haupttreiber der Super League-Pläne, gegen UEFA und den Weltfußballverband FIFA geklagt. Das spanische Gericht gab den Fall an den Europäischen Gerichtshof weiter.

Dort wird am 21. Dezember 2023 also ein Urteil darüber gefällt, ob das Monopol der UEFA im europäischen Fußballsystem gegen EU-Recht verstößt und ob der Fußballverband auf dieser Basis überhaupt eine Super-League-Gründung verbieten dürfte.

Ein Urteil dazu war eigentlich schon im Frühjahr 2023 erwartet worden, nachdem im Dezember 2022 der EuGH-Generalanwalt Athanasios Rantos bereits seine Einschätzung abgegeben hat. In seinem Gutachten spricht er sich zwar nicht gegen ein Gründungsverbot einer weiteren Liga aus, die Klubs dieser neuen Liga dürften aber ohne die Genehmigung der UEFA, FIFA und den nationalen Verbänden nicht parallel an zwei organisierten Wettbewerben teilnehmen.

Im konkreten Fall also wären Klubs der Super League von der Champions League ausgeschlossen. Rantos argumentiert mit Artikel 165 der europäischen Verträge, nach dem die EU offene und faire Wettkämpfe fördern soll.

Die Einschätzung von Rantos ist nicht rechtlich bindend, sie dient den entscheidenden Richtern aber als Orientierung, bevor sie das Urteil sprechen.

Wird der UEFA Recht gegeben, heißt das nicht nur, dass Pläne für eine Super League auch rechtlich vom Tisch sind, sondern vor allem hat es auch negative Konsequenzen für die klagenden Klubs Real Madrid und den FC Barcelona: Denn bekommt die UEFA Recht, kann sie eine Strafe in Form von Strafzahlungen oder einer Verbannung aus der Champions League gegen die beiden Klubs aussprechen.

Für die Klubs geht es also mittlerweile um weitreichendere Folgen als nur um die Idee der Super League.

Entscheidet der EuGh sich aber gegen die bisherigen UEFA-Regularien, könnte das Veränderungen für das gesamte Modell des europäischen Fußballs bedeuten. Denn verliert die UEFA ihr Monopol, sind auch diverse weitere UEFA-Regularien aufgehoben, so SZ-Journalist Thomas Kistner:

„Es könnte drinstehen, dass die UEFA die abtrünnigen Klubs nicht mit hohen Geldstrafen, womöglich auch nicht mit Wettbewerbsausschluss belegen darf. Das ergäbe dann einen ungemein hohen Anreiz, für Großklubs in Zukunft erst recht alle möglichen Organisationsmodelle auszutesten – straffrei sozusagen.“

Auch könnte der UEFA das Recht genommen werden, Topspieler aus den nationalen Ligen für Spiele in der Nationalmannschaft zu sperren.

Eine Super League, wie ursprünglich angedacht, scheint auch ohne das kommende Urteil schon gescheitert zu sein. Das liegt nicht nur an den Widerständen von Fans und den bereits zurückgetretenen Klubs, sondern auch an den Großinvestoren der Ligen, sagt Journalist Kistner. Sowohl in England als auch in Frankreich werden die Ligen durch Großinvestoren unterstützt, die wohl kaum ihre besten Klubs an eine andere Liga abgegeben und damit den Wert ihrer eigenen Liga senken würden.

In England hat sich zudem eine Aufsichtsbehörde formiert, um die Faninteresse im Blick zu haben. Dort stehen die Zeichen klar gegen eine Super League.

Bernd Reichart, Chef des Sportprojektentwicklers A22 und Vertreter der Super League nach außen, will die Pläne aber weiter vorantreiben. Mittlerweile ist auch ein neues Modell entworfen: Anstatt 20 Topklubs soll die Super League 60 bis 80 Klubs in mehreren Spielklassen und mit Auf- und Abstiegsregeln umfassen - ähnlich wie die Deutsche Fußballliga, sagte Reichert gegenüber dem Kicker. Er argumentiert mit einer Einnahmenverteilung über die ganze Pyramide und damit, dass es keine dauerhaften Mitglieder geben sollte, sondern sich Klubs über ihre Leistung für die Super League qualifizieren können.

Der angestrebte Investorendeal in der deutschen Bundesliga macht den Eintritt von Klubs wie dem BVB Dortmund oder dem FC Bayern München in einer Super League eigentlich unmöglich, sagt Journalist Kistner im Deutschlandfunk-Interview:

„Und diese beiden Top-Klubs sind die Kronjuwelen für jeden Investor in die deutsche Liga. Es ist völlig klar, dass sich der künftige Großinvestor in Deutschland absichern wird. Dass er nicht die beiden mit Abstand größten Zugpferde verliert.“

Beide Klubs hatten ihre Teilnahme an einer möglichen Super League auch bereits offiziell abgesagt.

Die Gründung der Super League war eigentlich nur der Aufhänger für eine richtungsweisende Entscheidung, welche die Grundsätze des europäischen Fußball-Systems in Frage stellt. Sollte sich der EuGH gegen die UEFA entscheiden, könnte das auch bedeuten, dass die europäische Fußballunion Macht an die Klubs verliert.

Das Verfahren könnte ähnlich entscheidend und mit Tragweite verbunden sein wie das Bosman-Urteil 1995. Damals erwirkte der belgische Fußballprofi Jean-Marc Bosman, dass Spieler nach Vertragsende ablösefrei zu einem anderen Klub wechseln dürfen.