EU-Hilfsgelder

Der EU-Abgenordnete Daniel Freund (picture alliance / Geisler-Fotopress / Dwi Anoraganingrum / Geisler-Fotop)

Er sagte im Deutschlandfunk, Ungarn müsse unter seinem neuen Ministerpräsidenten Magyar nun seine Hausaufgaben machen und beweisen, dass sich das Land in die richtige Richtung bewege. Das Europaparlament werde intensiv beobachten, welche Reformen das Land in die Wege leite. Dazu gehörten der Beitritt Ungarns zur Europäischen Staatsanwaltschaft und Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung. Erst dann werde das bislang zurückgehaltene Geld an Ungarn fließen.

Freund betonte, die EU habe daran ein großes Interesse, weil damit Projekte gegen den Klimawandel, für bessere Schulen und für Infrastruktur gefördert würden.

Gestern hatte Magyar in Brüssel seinen Antrittsbesuch bei EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen absolviert.

Diese Nachricht wurde am 30.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.