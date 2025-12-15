Beratungen in Berlin

Im Bundeskanzleramt in Berlin wurde über einen Waffenstillstand für die Ukraine verhandelt. (picture alliance / dpa / Fabian Sommer)

An erster Stelle steht eine multinationale Truppe für die Ukraine. Diese werde "bei der Regeneration der Streitkräfte der Ukraine, der Sicherung des Luftraums der Ukraine und der Gewährleistung sichererer Meere helfen, auch durch Operationen innerhalb der Ukraine", heißt es in der Erklärung Deutschlands, Frankreichs, Großbritanniens, Italiens, Polens, Finnlands, Norwegens, Schwedens, der Niederlande sowie der Spitzen der EU-Institutionen.

Zudem soll es einen "von den USA geführten Mechanismus zur Waffenstillstandsüberwachung" mit internationaler Beteiligung geben. Damit soll frühzeitig vor potenziellen Angriffen Russlands gewarnt und etwaige Verletzungen des Waffenstillstands zurückverfolgt werden können.

