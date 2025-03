Migration

Europäische Kommission stellt Plan für schnellere Abschiebungen vor

Die Europäische Kommission will konsequentere Abschiebungen abgelehnter Asylbewerber ermöglichen. Dazu hat sie in Straßburg einen Entwurf für eine neue sogenannte Rückführungsverordnung vorgelegt. Der zuständige Migrationskommissar Brunner sprach von einem "Gamechanger" und einem "fehlenden Puzzleteil in der EU-Asylpolitik".