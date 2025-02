Treffen in Paris

Präsident Macron hat zum Sondertreffen nach Paris eingeladen. (AFP / KIRAN RIDLEY)

Es dürfe keinen - so wörtlich - "aufgedrückten" Frieden geben, der am Ende dem russischen Präsidenten Putin nur mehr Luft und Zeit gebe, sich zu stärken und so erneut zu einer Gefahr für Europa zu werden. Die US-Regierung hatte deutlich gemacht, dass sie kein Interesse an einer europäischen Beteiligung hat. Barley betonte , in Paris gehe es um eine geschlossene Sichtweise. Hier habe man noch nicht alle EU-Mitgliedstaaten an Bord.

Was ist in Paris geplant?

Thema des Treffens ist nicht nur eine mögliche Friedenslösung im Ukraine-Krieg, sondern ganz allgemein die Frage, wie Europa auf den Kurswechsel der USA in der Sicherheitspolitik reagieren soll. Gastgeber ist der französische Präsident Macron. Einer seiner Berater sagte, die europäischen Länder müssten "mehr und besser" für ihre kollektive Sicherheit sorgen.

Macron empfängt am Nachmittag Großbritannien und einige EU-Länder. Dieses sind nach Angaben des Elysée-Palastes Deutschland, Italien, Polen, Spanien, den Niederlanden und Dänemark - das Land soll die baltischen und skandinavischen Länder vertreten. Zu dem informellem Gipfeltreffen der Regierungschefs werden auch NATO-Chef Rutte, EU-Ratspräsident Costa und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen erwartet.

Wie positionieren sich die EU-Staaten?

Bundeskanzler Scholz beschwor vor dem Gipfel in Paris die Einigkeit Europas. Es sei wichtig, alles dafür zu tun, dass Europa stark und geeint bleibe, sagte der SPD-Politiker bei einer Wahlkampfveranstaltung in Kassel.

Der französische Minister Valls erklärte, Europa befinde sich an einem Wendepunkt in seinen Beziehungen zu den USA. Dies zwinge die Länder mehr denn je, ihre Verteidigungsausgaben zu erhöhen und an vorderster Front zu stehen. Der spanische Außenminister Albares erklärte, der russische Angriffskrieg dürfe nicht belohnt werden. Der britische Premierminister Starmer bot bereits Friedenstruppen für die Ukraine an . Auch Schweden schließt eine Beteiligung an einer Friedenssicherung nicht aus.

Der ungarische Außenminister Szijjarto kritisierte dagegen das Treffen in Paris. Dort würden sich die "kriegsbefürwortenden" EU-Staats- und Regierungschefs versammeln, um ein Friedensabkommen zu verhindern.

Sind Ergebnisse zu erwarten?

Ein Sprecher der deutschen Regierung sagte in Berlin, es würden keine konkreten Übereinkünfte erwartet. Nach Einschätzung der Nachrichtenagentur dpa verständigen sich die teilnehmenden Staaten im Idealfall auf eine gemeinsame Strategie im Umgang mit der neuen US-Regierung und deren Vorstellungen von einer Lösung für den Ukraine-Krieg. Konkret könnte es dabei darum gehen, welche Angebote Trump gemacht werden könnten - und was rote Linien seien.

Die FDP-Politikerin Strack-Zimmermann rief die europäischen Staaten dazu auf, Stärke zu zeigen. Die USA müssten merken, "dass sie auch Europa brauchen", sagte die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im EU-Parlament dem "ZDF-Morgenmagazin".

Aus der EU-Kommission hieß es, die heutigen Gespräche sollten in anderen Formaten fortgesetzt werden - mit dem Ziel, alle Partner zusammenzubringen, die an Frieden und Sicherheit in Europa interessiert sind.

