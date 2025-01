Berliner Landesverband

Özcan Mutlu tritt aus der Partei Bündnis90/Die Grünen aus. (Linda Say / dpa / Linda Say)

Mutlu schrieb in einem Offenen Brief an die Bundesparteispitze, Intrigen, Machtspiele und eine eklatante Fehlerkultur hätten dazu geführt, dass die Grünen seine Überzeugungen und Werte nicht länger repräsentierten. Die aktuellen Vorfälle in Berlin seien kein isolierter Einzelfall, sondern Ausdruck eines tief verwurzelten strukturellen Problems im Landesverband.

Dort hatte es Vorwürfe der Belästigung von weiblichen Parteimitgliedern gegen den Grünen-Politiker Gelbhaar gegeben, die sich inzwischen offenbar als zumindest teilweise falsch herausgestellt haben. Die Bundespartei hat deshalb die Einsetzung einer Kommission und Strafanzeige gegen eine ehemalige Grünen-Politikerin angekündigt, die Gelbhaar vermutlich falsch belastet hatte.

Diese Nachricht wurde am 21.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.