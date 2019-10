Erst im März 2019 ist Felix Neureuther sein letztes Rennen gefahren. Auch Marcel Hirscher wird in der Skisaison 2019/2020, die am Samstag (26.10.) traditionell mit einem Riesenslalom in Sölden eröffnet wurde, nicht mehr dabei sein. Damit fehlen der Ski-Szene zwei Namen, die den Weltcup jahrelang geprägt und dominiert haben.

Darin liege eine große Chance, sagte Felix Neureuther in der Sendung "Sport am Samstag": "An Hirscher war kein Vorbeikommen und das wird jetzt richtig spannend werden - wer Gesamtweltcup-Sieger werden wird, wer die Slalom-Kugel gewinnen wird, wer die Riesenslalom-Kugel gewinnen wird".

Überraschungs-Siegerin Alice Robinson

Tatsächlich überraschte beim Saisonauftakt in Sölden eine junge Skirennfahrerin: Das Rennen gewann die erst 17 Jahre alte Alice Robinson aus Neuseeland - vor Olympiasiegerin Mikaela Shiffrin (USA) und der zweifachen Weltmeisterin Tessa Worley (Frankreich).

Bei den Herren hat nach Einschätzung von Felix Neureuther auch der deutsche Skirennfahrer Stefan Luitz gute Chancen, um den Riesenslalom-Gesamtsieg mitzufahren. Der Klimawandel habe die Trainingsbedingungen für den deutschen Ski-Nachwuchs jedoch in den letzten Jahren erschwert, so Neureuther - dadurch, dass es einfach nicht mehr wie früher möglich sei, von Weihnachten bis Ostern auf Schnee zu trainieren.

"Wir müssen aufs Klima schauen""

"Die Klimaproblematik erfährt man am eigenen Leib, wenn man seit 20 Jahren die Gletscher beobachten konnte", sagte Neureuther im Dlf, "das ist schon dramatisch mitanzusehen, leider." Die Bewegung "Fridays For Future" sei daher "richtig gut" und wichtig: "Wir müssen auf unsere Natur schauen und wir müssen aufs Klima schauen", sagte der 35-jährige Garmisch-Patenkirchener. Deutschland müsse in Sachen Klimaschutz Vorreiter sein.

Auch der Skisport steht immer wieder in der Kritik von Umwelt- und Klimaschützern. Felix Neureuter betonte in der Sendung "Sport am Samstag", dass es wichtig sei, Skisport "in Maßen" zu betreiben. Sorgen, dass die Stimmung der Öffentlichkeit im Zuge der Klimaproteste gegenüber dem Skisport irgendwann kippt, habe er jedoch nicht.

