Exiltibeter in Indien 60 Jahre "Free Tibet"

Tibeter erinnern heute in ihrem Exil in Indien mit einem Festakt an den Aufstand in Tibet gegen die chinesischen Besatzer vor 60 Jahren. Bis heute konnte der Dalai Lama nicht nach Tibet zurückkehren. Noch haben die Tibeter viel Unterstützung in der Welt. Doch China übt weiter Druck aus.

Von Bernd Musch-Borowska