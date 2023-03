Juden in der DDR

Warum es 1953 zur Massenflucht kam

Im Winter 1952/1953 flohen fast alle hochrangigen jüdischen Funktionäre aus der DDR. In Ostdeutschland totgeschwiegen, geriet der Exodus auch im Westen bald in Vergessenheit. Zum 70. Jahrestag erinnern neuere Forschungen an die Ereignisse.

Beckmann, Andreas | 16. Februar 2023, 20:10 Uhr