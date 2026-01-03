In Venezuela sind Explosionen zu hören gewesen - hier eine Rauchsäule am Flughafen La Carlota. (AP / dpa / Matias Delacroix)

In ersten Agenturberichten am Morgen war die Rede von mehreren schweren Explosionen, die sich gegen 2 Uhr Ortszeit (7 Uhr MEZ) ereigneten. Außerdem war nach Angaben von Reportern und Bewohnern auch Flugzeuglärm zu hören. Fotos und Videos zeigen aufsteigende Rauchwolken. Im südlichen Teil von Caracas, unweit einer großen Militärbasis, fiel laut Reuters die Stromversorgung aus. Die Hintergründe sind bislang noch unklar.

Maduro ruft Notstand aus

Die venezolanische Regierung erklärte, es handle sich um einen US-Militärschlag gegen das venezolanische Territorium und die Bevölkerung. Den Angaben zufolge rief Präsident Maduro den Notstand aus und ordnete zudem eine Mobilisierung der Bevölkerung an. Der kolumbianische Präsident Petro erklärte, er alarmiere die ganze Welt, dass Venezuela angegriffen wurde.

Aus den USA liegt noch keine offizielle Stellungnahme vor, weder vom Weißen Haus noch vom Verteidigungsministerium. Allerdings melden die Sender CBS und Fox News, die USA hätten Ziele in Venezuela angegriffen. CBS betont unter Berufung auf "US-Vertreter", dass Präsident Trump die Angriffe angeordnet habe. Ziel sollten unter anderem Militäreinrichtungen sein.

Trump drängt seit langem auf Maduros Entmachtung

Trump hatte zuletzt wiederholt von der Möglichkeit von US-Angriffen auf das venezolanische Festland gesprochen. Er drängt seit längerem auf eine Entmachtung von Präsident Maduro. Das US-Militär greift in der Region zudem seit September immer wieder Schiffe an, die angeblich am Drogenhandel beteiligt sind. Dabei wurden inzwischen mehr als 100 Menschen getötet. Kritiker sprechen von außergerichtlichen Tötungen und einem Verstoß gegen das Völkerrecht.

Hinweis der Redaktion: Dieser Text wird laufend aktualisiert.

Diese Nachricht wurde am 03.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.