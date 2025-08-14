Treffen in Alaska

Die Begegnung werde um 11.30 Uhr Ortszeit in Alaska beginnen, teilte ein Berater in Moskau mit. Das entspricht 21.30 Uhr deutscher Zeit. Vorgesehen ist demnach ein Einzeltreffen der Präsidenten, bei dem diese nur von Übersetzern begleitet werden. Außerdem soll es ein Arbeitsfrühstück geben, an dem auch die jeweiligen Verhandlungsdelegationen teilnehmen.
Der Grünen-Außenpolitiker Wagener bezeichnete die Gespräche als erste Sondierungen. Es könne nichts ohne die Ukraine entschieden werden, sagte Wagener im Deutschlandfunk. Das habe man auch gestern in der Videokonferenz mit europäischen Spitzenpolitikern und Trump deutlich gemacht. Europa müsse nun Signale der Entschlossenheit und Stärke gegenüber Russland zeigen. Wagener forderte unter anderem, eingefrorenes russisches Staatsvermögen zur Unterstützung der Ukraine zu verwenden.
Diese Nachricht wurde am 14.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.