FDP-Chef Christian Lindner signalisiert der CDU Gesprächsbereitschaft. (picture alliance / dpa / Thomas Frey)

Ob auch die AfD den Anträgen zustimme, sei dabei unerheblich. Es gehe um ein politisches Signal aus der Mitte des Bundestages. Lindner rief SPD und Grüne auf , in der Migrationspolitik umzudenken und den Anträgen ebenfalls zuzustimmen. Zudem forderte er weitere Maßnahmen. So solle die Zahlung von Entwicklungshilfe künftig an die Bereitschaft von Ländern geknüpft werden, abgeschobene Flüchtlinge aufzunehmen.

CDU und CSU im Bundestag verlangen in den geplanten Anträgen unter anderem die Zurückweisung von Asylsuchenden an der Grenze sowie die Inhaftierung von ausreisepflichtigen Menschen in Deutschland. Unionsfraktionchef Merz erklärte, die Anträge richteten sich an alle Abgeordneten des Bundestages. SPD und Grüne lehnen die Pläne als europarechts- und verfassungswidrig ab.

