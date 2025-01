Migrationsdebatte

Union legt Anträge vor und arbeitet Kritik an AfD ein

Die CDU will zwei Anträge zur Migration in den Bundestag einbringen und wirbt bei den früheren Ampelparteien um Zustimmung. Sie reagiert damit auf die nach der Messerattacke in Aschaffenburg verschärfte Debatte. Von der AfD grenzt sie sich ab.