Der Fraktionsvorsitzende der FDP, Dürr (Hannes P. Albert / dpa / Hannes P Albert)

In einer Videobotschaft in den sozialen Medien kündigte Dürr an, sich für das Amt des Parteivorsitzenden zu bewerben. Sein Ziel sei es, die FDP stark in den Bundestag zurückzuführen.

Über eine Nachfolge des bisherigen Parteichefs Lindner war bereits seit der Wahlniederlage der Freien Demokraten bei der Bundestagswahl spekuliert worden. Lindner hatte sich als Konsequenz aus dem Ergebnis aus der Politik zurückgezogen.

