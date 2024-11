FIE-Kandidat Drakenberg: "Zukunft bei Olympia stark gefährdet"

Der schwedische Geschäftsmann Otto Drakenberg will Präsident des Fecht-Weltverbands werden, denn er sorgt sich um die Zukunft der Sportart. (IMAGO / EMMA WALLSKOG)

Der russische Oligarch Alischer Usmanow führt den Fecht-Weltverband seit 16 Jahren als Präsident an. Seine Amtsführung war schon mehrmals Anlass für Kritik. Nun versucht ihn der Schwede Otto Drakenberg bei der Wahl Ende November in Taschkent vom Thron zu stoßen. Seine Chancen scheinen nicht sonderlich groß, aber der Verband benötigt dringend Reformen.

Das Interview im Wortlaut:

Benedikt Kaninski: Warum wären Sie der Richtige als Präsident für den Fecht-Weltverband?

Otto Drakenberg: Ich denke, ich bin ein starker Befürworter einer guten Unternehmensführung, sowohl in der Wirtschaft als auch im Sport. Das habe ich während meiner sieben Jahre als Präsident des schwedischen Fechtverbandes versucht zu vermitteln. Und das ist es, was ich auch auf internationaler Ebene tun möchte. Und gute Führung bedeutet für uns natürlich eine Menge Dinge. Es bedeutet begrenzte Amtszeiten. Es bedeutet keine Korruption. Es bedeutet Transparenz, jeder sollte einen fairen Anteil haben und auch seine Meinung äußern dürfen. Und es bedeutet auch, dass wir den internationalen Fechtverband im Sinne aller Verbände führen sollten, sowohl der großen als auch der kleinen. Nur um Ihnen einen kleinen Einblick geben, was gute Führung für mich bedeutet.

Benedikt Kaninski: In einer Mitteilung zu ihrer Kandidatur sagen Sie, dass ihr Gegenkandidat Alisha Usmanov unterstützt wird und zwar von über 100 von den 153 nationalen Verbänden. Welche Chancen haben Sie denn tatsächlich und wer unterstützt sie bei ihrer Kandidatur?

Otto Drakenberg: Ich denke, dass die 100 Nationen, die Sie erwähnt haben, die bisher Alisha Usmanov unterstützt haben. Ich denke, dass viele von ihnen nicht wussten, dass es einen weiteren Kandidaten geben würde. Dies ist die erste Wahl seit vielen, vielen Jahren, mehr als einem Jahrzehnt, bei der es einen weiteren Kandidaten als Alisha Usmanov gibt.

Ich hoffe also, dass viele der 156 Fechtnationen der Welt unsere Besorgnis über die Art und Weise teilen, wie der internationale Fechtsport heute geführt wird, und dass sie für eine gute Führung stimmen wollen. Und das wäre, für mich zu stimmen.

"Es sind auch eine Reihe von alarmierenden Dingen passiert"

Benedikt Kaninski: Wir haben es schon gesagt, ihr Gegenkandidat ist Alisha Usmanov. In welche Richtung würde sich der internationale Fecht-Weltverband mit ihm an der Spitze entwickeln?

Otto Drakenberg: Ich glaube nicht, dass es mir zusteht, das zu kommentieren. wirklich. Ich lade nur jeden ein, sich anzusehen, wie der Fechtverband in den letzten 16 Jahren geführt wurde.

Es ist eine Reihe von guten Dingen passiert, aber ich denke auch eine Reihe von alarmierenden Dingen, nicht zuletzt seit der derzeitige Präsident sich selbst suspendiert hat, als Russland gegen die Ukraine in den Krieg zog. Und wir sind der Meinung, dass die Art und Weise, wie die FIE heute geführt wird, nicht gut ist, weil es einen Vorsitzenden gibt, der nicht präsent ist und nicht für die getroffenen Entscheidungen zur Verantwortung gezogen werden kann.

Ohne mehr darüber sagen zu wollen, was Alisha Usmanov als Präsident tut, denke ich, dass es Zeit für einen Wechsel ist.

Benedikt Kaninski: Der US-Journalist Pablo Torre berichtet von Korruption im US-amerikanischen Säbelfechten. Was wissen Sie darüber?

Otto Drakenberg: Ich kenne nur Gerüchte und es ist nicht an mir, das zu kommentieren. Für mich ist geht es in dieser Wahl also um eine Entscheidung für das, wofür ich eintrete, und das ist eine gute Führung für alle Mitgliedsverbände. Und ich denke, mein Gegner wird sich dazu äußern müssen, wofür er steht.

"Die Zukunft des Fechtens als olympische Sportart ist nicht gesichert"

Benedikt Kaninski: Wie sehen Sie denn die Zukunft des Fechtens im Hinblick auf die Olympischen Spiele? Ist es aus ihrer Sicht sicher, dass Fechten auch in Zukunft Teil des Olympischen Programms sein wird.

Otto Drakenberg: Ich denke, das ist wirklich eine der wichtigsten Fragen, die auf dem Tisch liegen. Ich und einige andere Staaten sowie einige der größten Nationen der Welt sind sehr besorgt sind, dass die Zukunft des Fechtens als olympische Sportart nicht gesichert ist, wenn wir nicht eine Reihe von Dingen ändern.

Eine Sache ist natürlich die Transparenz, die sicherstellt, dass alle Mitgliedsstaaten oder die Fechter aller Mitgliedsverbände eine faire Chance haben, sich für die Olympischen Spiele zu qualifizieren. Ich weiß auch, dass das IOC, das Internationale Olympische Komitee, sich mehr und mehr um Themen wie Gute Führung und Transparenz bemüht. Wenn wir also unsere Karten im internationalen Fechtsport nicht richtig ausspielen, ist unsere Teilnahme an den Olympischen Spielen absolut gefährdet.

Benedikt Kaninski: Welche Rolle spielt dabei denn Thomas Bach, als früherer Fechter und jetzt IOC-Präsident?

Otto Drakenberg: Nun, offiziell spielt er im internationalen Fechtsport überhaupt keine Rolle, und es liegt an uns, zu entscheiden, wen wir an die Spitze unserer Organisation und auch unserer olympischen Qualifikationsprinzipien stellen wollen, das liegt nun bei den Fechtern. Ich habe also nicht viel mehr über die Rolle von Thomas Bach zu sagen. Was ich weiß, ist, dass im nächsten Jahr ein neuer IOC-Präsident gewählt werden wird. Niemand weiß, wer diese Person sein wird, aber ich hoffe natürlich, dass es jemand sein wird, die die Arbeit an der Führung und der Transparenz fortsetzen will. Und wir müssen uns darauf vorbereiten.