Benjamin Gruschka, Vorsitzender des Gesamtbetriebsrates von Ford in Köln (Rolf Vennenbernd / dpa)

Der Betriebsrat will darüber informieren, welche Stellen das Management in welchen Bereichen abbauen will. Die Unternehmensleitung will bis Ende 2027 etwa jeden vierten von rund 12.000 Arbeitsplätzen am Standort Köln streichen. Im Jahr 2018 hatte der Autobauer noch 20.000 Mitarbeitende in Köln. Derzeit sind mehrere tausend Beschäftigte von Kurzarbeit betroffen.

Ford stellt in Köln Elektroautos her, deren Absatz Berichten zufolge hinter den Erwartungen zurückbleibt.

Diese Nachricht wurde am 27.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.