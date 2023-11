Forum neuer Musik 2023: Werke von Hartmann, Mauersberger und Henze

Vernichtung, Trauer und Traumata

Ernste musikalische Reflexionen zu den erlebten Schrecken in Krieg und Diktatur sind in der deutschen Nachkriegszeit rar oder in Archiven verschwunden. Doch es gibt sie. Inwieweit reflektieren sie die gesellschaftliche Realität? Und finden sich in ihnen Aspekte von Schuld und Mittäterschaft?

Von Egbert Hiller | 04.11.2023