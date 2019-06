Fossilienforschung Datenbank für Jedermann

Die Überreste ausgestorbener Lebewesen sind selten und deshalb sehr wertvoll. Viele Fossilien liegen darum gut geschützt in den Archiven von Museen. Eine Initiative in den USA will solche Schätze mit der Datenbank "MorphoSource" einem breiteren Publikum zugänglich machen.

Von Joachim Budde

Hören Sie unsere Beiträge in der Dlf Audiothek