Reaktion auf russische Bedrohung

Frankreich will mehr Männer und Frauen für den Wehrdienst gewinnen. (AFP / LUDOVIC MARIN)

Die Armee teilte mit, Zielgruppe seien 18- bis 25-jährige Männer und Frauen, die bereit seien, "einen Beitrag zur Widerstandsfähigkeit der Nation" zu leisten.

Die französische Regierung hatte den Wehrdienst als Reaktion auf die zunehmende Bedrohung durch Russland eingeführt. Er dauert zehn Monate, als Sold ​gibt ​es monatlich ​etwa 800 Euro. Der erste Jahrgang soll im September starten, mit zunächst 3.000 Freiwilligen. Bis 2030 soll die Zahl auf mindestens 10.000 steigen.

Die Wehrpflicht in Frankreich ist seit 1997 ausgesetzt.

