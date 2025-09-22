Weitere Staaten erkennen Palästinenserstaat an (dpa / picture-alliance / Abir Sultan)

Frankreich veranstaltet dazu gemeinsam mit Saudi-Arabien am Rande der Generaldebatte ein Gipfeltreffen, bei dem Präsident Macron und weitere Regierungen ihre offizielle Anerkennung verkünden wollen. Dann hätten einschließlich Russlands, Großbritanniens und Chinas vier der fünf UNO-Vetomächte einen Staat Palästina anerkannt - und nur die USA nicht.

Gestern hatte nach Großbritannien, Kanada und Australien auch Portugal Palästina als Staat anerkannt. Der portugiesische Außenminister Rangel sagte, Portugal betrachte die sogenannte Zwei-Staaten-Lösung als einzigen Weg zu einem dauerhaften Frieden im Nahen Osten. Eine Vertreterin der palästinensischen Autonomiebehörde begrüßte die Anerkennung. Israels Ministerpräsident Netanjahu erklärte dagegen, ein unabhängiger palästinensischer Staat würde die Existenz Israels gefährden.

Diese Nachricht wurde am 22.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.