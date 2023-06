Drei Männer und zwei Frauen stehen vor einer dunkelgrauen Wand. Sie halten überwiegend Holzblasinstrumente in der Hand und blicken freundlich in die Kamera. (Bertrand Pichène)

Die Musikerinnen und Musiker von "Into the Winds" fanden 2017 im französischen Tours zusammen und kamen in den Genuss des EU-Förderprogrammes EEEMERGING+. Von der Besetzung her ist es eine „Alta Capella“, eine Formation mit “lauten“ Blasinstrumenten. Da diese Besetzung uns heute auf die Dauer etwas eintönig vorkommen mag, wird bei einigen der Tanzstücke ein Blockflöten-Consort hinzugenommen. Man bekommt einen Einblick, wie sich die notierte Musik zum Tanzen innerhalb von ungefähr vier Jahrhunderten verändert und entwickelt hat.

Alte Musik aus Italien

Das Ensemble "La Misticanza" wiederum ist in Venedig beheimatet und hat für ihre Debüt-CD eine bunte Mischung aus ruhigen Lauten-basierten Stücken, populären Liedern und schnellen, virtuosen Titeln für Flöte oder Violine zusammengestellt, mit vielen Anklängen an die traditionelle italienische Musik.

Le Parfaict Danser - Tanzmusik 1300-1500

mit Werken von Domenico da Piacenza, Antonio Cornazzano, Francisco de la Torre, u.a.



Into the Winds



Label: Ricercar/Outhere

Villanelle, Balletti Et Altre Musiche Di Varia Sorte

mit Werken von Salomone Rossi, Orlando di Lasso, Innocentius Dammonis, u.a.



La Misticanza

Simona Gatto, Gesang

Anna Fusek, Blockflöte und Violine

Label: NovAntiqua Records