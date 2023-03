Weltfrauentag

Deutschland rutscht im Ranking der Pressefreiheit jüngst weiter nach unten, drei Plätze tiefer auf Rang 16. Schuld sind laut Reporter ohne Grenzen vermehrt Angriffe und Einschüchterungsversuche auf Medienschaffende. Bestätigt wird dieser Eindruck von Studien der Universität Bielefeld zu Hass und Angriffe auf Medienschaffende und des European Centre for Press and Media mit dem Titel Feindbild Journalist 2021 . Letztere kommt zu dem Schluss:

Laut der Studie seien besonders Journalistinnen einer Mehrfachbelastung ausgesetzt. Heißt: neben Gewaltandrohungen kommen für sie zusätzlich sexistische Diffamierungen hinzu. Es geht um Fake-Nacktbilder, angedrohte Vergewaltigung oder Beleidigungen wie "Systemschlampe". Journalistinnen würden häufiger auf ihren Körper reduziert, sagt Franziska Klemenz von der Sächsischen Zeitung:

Ähnliches schildert die Spiegel-Journalistin Ann-Kathrin Müller im Deutschlandfunk. Im Hauptstadtbüro des Nachrichtenmagazin berichtet Müller vor allem über Protest- und Demonstrationsgeschehen. Als "Merkel-Hure" sei sie dort bereits degradiert worden, bespuckt und getreten. Sie habe das Gefühl, dass auf Frauen stärker reagiert werde, sie auf ihr Geschlecht reduziert würden. Wenn sie zusammen mit männlichen Kollegen recherchiere, erhalte vor allem sie als Frau Hass-Reaktionen. Sie habe zwar mittlerweile ein dickes Fell entwickelt, sei aber trotzdem über den Tonfall im analogen und digitalen Leben überrascht.

Zur Zielscheibe werden Journalistinnen verstärkt im Internet, wie aus einer internationalen Studie des International Center for Journalists (ICFJ) und der UNESCO hervorgeht. Darin sind Gewalterfahrungen von über über 900 Journalistinnen aus 125 Ländern gesammelt. 73 Prozent der Befragten geben an, on Online-Gewalt betroffen zu sein. Ein Fünftel spricht sogar von Übergriffen im "echten" Leben, die im Zusammenhang mit Gewalt im Netz stehen. Mehrfachdiskriminierte Journalistinnen sind laut der Studie am meisten von Online-Gewalt betroffen. Mehr als 40 Prozent der befragten Journalistinnen gibt an, bereits Ziel von organisierten Desinformationskampagnen gewesen zu sein.