Frederik Köster & Die Verwandlung Musikalische Metamorphosen

Jazz, Rock, Pop; Klassisches, Romantisches und Elektronisches – all diese Einflüsse verbindet der Trompeter Frederik Köster in seiner Musik. In seinen Kompositionen haben einfühlsame Melodien ebenso ihren Platz wie treibende Fusion-Grooves.

Am Mikrofon: Harald Rehmann

